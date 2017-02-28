Україна може купити військові кораблі на вторинному ринку Заходу, - Міноборони

Міноборони України розглядає можливість купівлі на вторинному ринку Заходу військових кораблів.

Про це заявив командувач Військово-морськими силами Ігор Воронченко, передає УП.

За його інформацією, кораблі Україна може отримати за спеціальними схемами оплати.

"Групи (переговірників від України - ред.) виїжджали. Одна група офіцерів ВМС України повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, з-за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу", - розповів Воронченко.

Він зазначив, що країни-партнери України "розглядають це питання як перспективне".

За його словами, Україна - транзитна держава, що має гарантувати безпечне плавання всіх суден Чорним морем, і одним тральщиком "Генічеськ" тут не обійтися. Тому зараз вирішується питання про придбання мінно-трального комплексу.

"Було розглянуто кілька варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який є у нас, ми зможемо придбати собі мінно-тральний комплекс. Те ж саме проробляється з придбання кораблів прибережної зони", - повідомив Воронченко.

Нагадаємо, що РФ в окупованому Криму використовує українські кораблі на запчастини.