Україна запропонувала Японії провести спільні військові навчання

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій запропонував японським військовим провести спільні навчання українських військових сил з силами Самооборони Японії.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Коментуючи високий рівень підготовки сил Самооборони Японії, Парубій зауважив: "Для мене було відкриттям у багатьох моментах, наскільки потужними сьогодні є сили Самооборони Японії. І я справді вважаю, що нам треба розвивати співпрацю і в безпековій сфері".

Він повідомив, що запропонував японським військовим провести спільне навчання українських військових сил з силами Самооборони Японії.

Парубій висловив надію на подальше посилення ролі Японії у мирному врегулюванні ситуації в Україні.