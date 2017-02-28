В Афганістані таліби вбили 12 поліцейських

У південній афганській провінції Хельманд бойовики Талібану вчинили напад на блокпост і вбили 12 поліцейських з використанням зброї з глушниками і ручних гранат.

Про це повідомляє Reuters.

Напад стався у столиці провінції Лашкар Гах. Спочатку нападники розстріляли охоронця з пістолета з глушником, а потім використали ручні гранати. Після нападу вони викрали зброю поліцейських і втекли.

Влада провінції, де стався напад, не виключає, що напад міг бути здійснений за наведенням зсередини, оскільки один з поліцейських, який перебував на блокпосту, досі не знайдений.

"Триває розслідування того, чи міг бути один з поліцейських пов’язаний з Талібаном і чи він забезпечив умови нападу", - сказав представник влади провінції.

Нагадаємо, що в Афганістані внаслідок обстрілу школи загинуло двоє учнів.