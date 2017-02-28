В ОБСЄ застерегли про можливість нових загострень боїв на Донбасі

Невідведена важка зброя та близькість позицій військ по обидва боки лінії розмежування може викликати нові загострення боїв.

Про це заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуґ в інтерв’ю Радіо Свобода.

Доки вздовж лінії бойового зіткнення на сході України зберігатиметься заборонене мінськими домовленостями важке озброєння, на Донбасі не можна виключити можливості нових сплесків бойових дій, заявив Хуґ.

"Нових спалахів насилля не можна виключити в нинішній ситуації, хіба б щось кардинально змінилося в нинішньому нагромадженні важкого озброєння поблизу лінії зіткнення. Ми знаємо, що ця зброя там далі присутня, і доки це триває, нова ескалація конфлікту залишається ймовірною. Це може статися будь-якого дня, бо їх використовували донині і використовуватимуть й надалі, якщо зберігатимуться рівень напруження та недовіра", – сказав він.

Гуґ не виключає, що нова ескалація напруження та насилля може бути й потужнішою, ніж та, що нещодавно відбулася навколо Авдіївки.

При цьому, на думку першого заступника голови СММ ОБСЄ, другою умовою для стабілізації ситуації на Донбасі є повна відмова сторін від подальшого наступу й зближення. Натомість, вважає він, позиції українських урядових військ та сепаратистів повинні збільшити між собою дистанцію.

"Слід припинити зближення й наступ одних у бік інших, а, навпаки, треба збільшити між собою дистанцію. Це дасть змогу встановити "режим тиші" та зробить ситуацію більш передбачуваною. Бо нинішня непередбачуваність якраз і викликана надмірною близькістю між позиціями та присутністю важких озброєнь. Збільшення кількості й тривалість боїв за останні 4–8 тижнів якраз і є наслідком такої ситуації", – заявив Хуґ.