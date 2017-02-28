В окупованому Криму українець Балух продовжує залишатись під арештом

Підконтрольний Кремлю "Верховний суд Криму" залишив у силі рішення про арешт українського активіста Володимира Балуха до 4 березня.

Про це у вівторок повідомляє "Радіо Свобода".

Балуха звинувачують в зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які у нього, за даними силовиків, "виявили під час обшуку 8 грудня 2016 року".

За словами адвоката Балуха Тараса Омельченка, який ознайомлений з матеріалами справи, немає ніяких доказів, що знайдені боєприпаси належать Балуху.

"Все, що відбувається, разом з третім обшуком, – це тиск на мене. Тому що в цьому мерзенному світі, яке культивує держава, я вважав за краще залишитися людиною", – заявив Балух під час засідання.

"Не так складно підняти апеляційні та касаційну скарги, щоб побачити, що мені ще рік тому погрожували підкинути зброю і патрони, щоб зробити те, що зробили зараз. Позбавити мене засобів до існування, щоб зламати. Це марно, мене можна позбавити засобів і життя, але дух мій не зламати", – додав активіст.

Як відомо, 8 грудня 2016 року співробітники російської ФСБ провели обшуки в будинках Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, "знайшли" на даху будинку патрони і динаміт і затримали активіста.