В Україні минулого року було відремонтовано лише 1% доріг, - Омелян

В Україні в минулому році було відремонтовано лише 1% автомобільних доріг.

Про це повідомив на прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише УНІАН.

"Я сам їжджу по нашим дорогам, я розумію і, більш того, поділяю обурення людей. Але я хочу нагадати, що 95% українських доріг залишаються в непридатному стані. І за зиму вони не перетворилися в європейські автобани. Тим не менш, ми будемо відновлювати автодороги по всій Україні у цьому році, і питання контролю якості робіт – питання номер один", – сказав міністр.

Також Омелян додав, що 2017 року Мінінфраструктури планує відремонтувати 80 мостів і 2 тисячі кілометрів доріг.

Нагадаємо, що на ремонт і утримання доріг з Бюджету-2016 було виділено близько 8 млрд грн, ще 1,4 млрд залучено від міжнародних фінансових організацій.