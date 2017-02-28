В Україні вирішив самоліквідуватися ще один банк

Фінбанк Олександра Грановського подав на розгляд НБУ заявку на самоліквідацію, пише FinClub із посиланням на прес-служба НБУ.

"На сьогодні відповідний пакет документів від ПАТ Фінбанк перебуває на розгляді НБУ. Про прийняте за результатами розгляду рішення ми повідомимо додатково", - повідомили в прес-службі НБУ.

1 лютого відбулися позачергові збори акціонерів ПАТ Фінбанк, на яких одноголосно ухвалили рішення про ліквідацію банку.

Після цього акціонери обіцяли звернутися до Національного банку за наданням згоди на ліквідацію банку з ініціативи акціонерів.