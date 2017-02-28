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В Україні запровадять енергетичний менеджмент у бюджетних установах

28 лютого, 2017 - 16:25

В українських бюджетних установах необхідно запровадити енергетичний менеджмент і відповідна постанова найближчим часом буде прийнята на засіданні уряду. Про це голова Держенергоефективності Сергій Савчук заявив під час публічного звіту "Енергоефективність та відновлювана енергетика в Україні: результати 2016 року та плани на 2017 рік", передає УНН.

За словами С.Савчука, лише оптимізуючи енергетичні потоки на місцях можна економити 15-30% споживання енергетичних ресурсів.

"Відповідна постанова (про запровадження енергетичного менеджменту - ред.) постанова, ухвалена урядовим комітетом, на Кабміні цього тижня, я впевнений, буде підтримана. Далі ми підписуємо меморандуми з усіма органами місцевого самоврядування і допомагаємо їм запроваджувати цей енергетичний менеджмент", - розповів він.

Джерело: УНН
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