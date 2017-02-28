Вчені визначили точний вік Місяця

Дізнатись точний вік Місяця вченим допомогли дослідження місячних порід, які доставили на Землю під час космічної місії Apollo 14.

Про це повідомляє Seeker.

Місяць, за підрахунками вчених, виявився набагато старшим, ніж уявляли раніше, і налічує 4,51 млрд років. Таким чином, супутник сформувався 60 млн років після формування самої Сонячної системи.

Найбільш популярною теорією виникнення Місяця вважається зіткнення планети Тейя, схожої за розмірами на Марс, з Землею. Після зіткнення, на думку вчених, Тейя продовжила свій рух далі, а з осколків Землі утворився Місяць.