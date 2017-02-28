У вівторок, 28 лютого, з "Радио Вести" звільняється 99% колективу. Але нове керівництво обіцяє, що 1 березня радіостанція залишиться в ефірі та не припинить мовлення, повідомляє "Детектор медіа".

Більшість співробітників уже отримали трудові книжки, зазначили на радіостанції. "Усі лінійні ведучі сьогодні попрощалися зі слухачами у своїх програмах: "Ранок", "Ранок 2", "Свіжий погляд", "Новини", "Точка зору", "Циніки"… Йдуть не лише ведучі, журналісти й редактори – весь продакшн іде, комерційний відділ теж", - повідомив співрозмовник видання.

Генеральний продюсер "Радио Вести" Віталій Докаленко, який з 1 березня залишає радіостанцію, підтвердив звільнення. За його оцінкою, з радіо йде 99% колективу.

Колектив звільняється у зв’язку зі скороченням штату, адже два місяці тому всі підписали повідомлення про можливі скорочення. За словами Докаленка, він уже отримав свою трудову книжку, він звільнений саме у зв’язку зі скороченням.

За даними "Детектора медіа", працівникам "Радио Вести" ще не виплатили зарплати за січень і лютий, а також компенсації за скорочення. Розрахуватись обіцяють протягом тижня. Докаленко відмовився коментувати цю інформацію.

Нещодавно призначена директор з виробництва "Радио Вести" Юлія Кугітко запевнила, що радіостанція не припинить мовлення 1 березня. "Завтра ефір буде. Що буде в ефірі – залежить від того, хто залишиться працювати в компанії. Наразі мені невідомо, хто саме залишиться. Але ключове – ефір буде", - заявила вона.