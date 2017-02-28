За день бойовики 56 разів обстріляли позиції ЗСУ

В АТО за день зафіксовано 56 обстрілів. Двоє українських військових загинули, один поранений.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів – Гнутове, Широкине, Водяне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Талаківку, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному та Новотроїцькому вів вогонь снайпер", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Донецькому напрямку танк обстрілював "шахту Бутівку". Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Зайцеве, Троїцьке, Новолуганське, Кам’янку, Авдіївку та Луганське. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку та Луганське.

За даними штабу, на Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Кримське, а зі стрілецької зброї – Станицю Луганську та Новоолександрівку.