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За останні дні Мосул залишили близько 8 тис. мешканців, - ООН

28 лютого, 2017 - 22:27
Фото Reuters

Близько 8 тисяч осіб втекли з західної частини іракського міста Мосул через наступ урядових сил на позиції терористичної організації Ісламська держава.

Про це повідомили в ООН, передає DW.

Переважна більшість містян направляється в райони на південь від міста.

В ООН наголосили, що втікачі "виснажені", а їхні організми "зневоднені".

Нагадаємо, що уряд Австрії узгодив законопроект, який дозволить владі припинити забезпечення тих осіб, що отримали відмову в наданні притулку і відмовляються виїхати з країни.

Джерело: Deutsche-Welle
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