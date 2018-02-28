Через негоду у Європі загинули майже 24 людини

У Європі через сильне похолодання та снігопади, які приніс циклон із Сибіру, загинуло вже щонайменше 24 людини. Про це повідомляє AFP.

"Європа у середу залишається охопленою циклоном із Сибіру, який убив щонайменше 24 особи", - йдеться у повідомленні.

Польща повідомила про принаймні дев'ять смертельних випадків, у Франції загинуло четверо людей. П'ятеро померли в Литві, троє - в Чехії та двоє - в Румунії, один бездомний замерз на вулиці в Італії.

Зазначається, що минулої ночі в деяких частинах Німеччини температура впала до 24 градусів нижче нуля, а в Естонії зафіксували температуру мінус 29 градусів.

Через низьку температуру оголошено попередження про небезпеку для безпритульних людей та осіб похилого віку, які є найбільш уразливими до холодних погодних умов. Місцева влада у європейських країнах надає екстрений притулок та допомогу для нужденних.

Як зазначається, на півдні та півночі Франції термометри показували мінус 6 і мінус 12 градусів відповідно.

В Іспанії спостерігаються сильні снігопади, а в Каталонії частково скасували рух транспорту і закрили школи. Заняття також були призупинені на Канарських островах, пише агентство.

На півночі Італії, зокрема в Римі, уряд закрив школи та дитячі садки, на основних автомагістралях є серйозні ускладнення з рухом, в Неаполі припинив роботу аеропорт.

Як відомо, Україну також засипає снігом. Сніговий циклон вирує в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.