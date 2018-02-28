Для льотного складу ЗСУ у рамках британської місії “ORBITAL” організують курси виживання

Україна зацікавлена в організації курси виживання для льотного складу у рамках британської місії “ORBITAL”, повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Facebook.

Про це 27 лютого у Києві зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко під час зустрічі з командувачем Королівських Військово-повітряних Сил Великої Британії головним маршалом авіації сером Стефаном Хілльєром.

"Ми особливо зацікавленні в організації курсів виживання для льотного складу у рамках навчально-тренувальної місії "ORBITAL", – наголосив генерал армії України Віктор Муженко.

Також у ході зустрічі сторони обговорили перспективи підготовки українських льотчиків у Королівському коледжі ВПС Великобританії.

"Практика навчання українських курсантів у наших військових навчальних закладах буде продовжена й у 2018 році", – зазначив сер Стефан Хілльєр.

Окрім цього, обговорювалося питання матеріально-технічної та дорадчої допомоги для оснащення Центру бойового застосування авіації Повітряних Сил Збройних Сил України та комплексної модернізації окремих аеродромів.

Сторонами було відзначено важливість двостороннього співробітництва між повітряними силами обох держав, підтвердженням чого буде візит делегації Повітряних Сил ЗС України до авіабаз Королівських ВПС Великої Британії у 2018 році для вивчення системи льотної підготовки.