Для вступу в НАТО Грузія має отримати програму дій щодо членства, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Грузія стане членом НАТО, коли повністю виконає необхідні критерії. Про це він сказав в інтерв'ю грузинському агентству "Акцент", пише Кавказ Online.

"Ми очікуємо, що Грузія продовжить фокусування на демократичних реформах, консолідації демократичних інститутів, зміцненні верховенства закону і розвитку своєї обороноздатності відповідно до стандартів НАТО", - сказав Столтенберг.

Він повідомив, що в даний час в Грузії працює багато експертів НАТО, які дають поради щодо розвитку реформ в оборонній сфері. Також він додав, що Альянс продовжить допомагати Грузії, щоб вона ще більше наблизилася до НАТО.

При цьому Столтенберг зазначив, що для вступу в альянс Грузія повинна отримати програму дій щодо членства в НАТО (MAP).

Говорячи про майбутній липневий саміт НАТО в Брюсселі і можливе обговорення на ньому питання про Грузію, генсек НАТО розповів, що на саміті буде розглянуто питання про політику "відкритих дверей" Альянсу.

"У цьому аспекті ми розглянемо і прогрес, досягнутий Грузією", - сказав він.