До Верховної Ради надійшов законопроект про нацбезпеку

До Верховної Ради в середу 28 лютого надійшов законопроект "Про національну безпеку України". Про це повідомив Голова Верховної Ради Андрій Парубій, відкриваючи пленарне засідання парламенту, передає "Укрінформ".

"Щойно до Верховної Ради надійшов надважливий законопроект про національну безпеку. Цей законопроект є пріоритетним. Я невідкладно направляю його на розгляд профільному комітету і даю доручення невідкладно його розглянути. Цей законопроект надважливий у час, коли Україна бореться з російською агресією. Він важливий як для реформи сектору безпеки, так і для суттєвого кроку на нашому шляху до НАТО", - сказав Парубій.

У понеділок голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов поінформував, що законопроект про нацбезпеку перебуває на фінальній стадії підготовки в Адміністрації Президента.

Раніше заступник державного секретаря США Джон Саліван заявив, що Верховна Рада України має якнайшвидше ухвалити закон про національну безпеку, який передбачає впровадження цивільного контролю над сектором оборони.

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 17 січня схвалила проект закону "Про національну безпеку України".

За словами міністра оборони Степана Полторака, законопроект врегульовує основи та принципи державної політики у сфері національної безпеки і оборони з урахуванням набуття членства в ЄС та НАТО, механізми вдосконалення демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони, систему керівництва Збройними силами, зокрема, розподіл завдань, функцій, повноважень, відповідальності та підзвітності керівництва відомства та ЗС.

Як зазначила член Комітету з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, законопроект про національну безпеку і оборону передбачає реформування сектору безпеки і оборони України за стандартами і критеріями НАТО.

Посилання на законопроект №8068 на сайті Ради.