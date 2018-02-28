Два українських ВНЗ піднялися у світовому рейтингу університетів

У світовому рейтингу університетів The QS World University Rankings Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Київський політехнічний інститут поліпшили свої показники.

Так, кращі показники серед українських вузів продемонстрував КПІ - піднявся з 551-600 місця до 500-550.

Друге місце серед українських навчальних закладів зайняв КНУ ім. Тараса Шевченка, він піднявся в рейтингу з 431-440 до 411-420.

Харківський університет ім. Каразіна, порівняно з 2017 роком, у світовому рейтингу опустився з 382 до місця 401-410.

Крім того, Харківський політехнічний інститут, Донецький національний університет (Вінниця), Сумський державний університет знаходяться у рейтингу нижче 700-го місця.

Зазначимо, що кращим університетом світу визнано Массачусетський інститут технологій.

У першу десятку також потрапили також Каліфорнійський інститут технологій, Кембридж, Оксфорд, Університетський коледж Лондона, Чиказький університет, Швейцарський федеральний інститут технологій.