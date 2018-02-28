ФБУ довічно дискваліфікувала трьох баскетболістів через корупцію

Федерація баскетболу України наклала санкції на деяких учасників матчу Вищої ліги дивізіону "Б" між БК "Кремінь-КДЮСШ-2" та БК "Харківські Соколи". Про це повідомили у прес-службі ФБУ.

Зазначений поєдинок відбувся 4 лютого і завершився перемогою БК "Кремінь-КДЮСШ-2" з рахунком 95:94. До того ж у матчі було зіграно два овертайми.

Після завершення гри президент "Харківських Соколів" Сергій Чебишев повідомив керівництво федерації про "протиправний вплив на результат гри". Також він подав пояснення своїх гравців Олександра Коровякова, Микити Базилева і Сергія Гущіна про те, що баскетболіст "Кремінь-КДЮСШ-2" Іван Тимощук пропонував їм гроші для забезпечення певного результату гри.

6 лютого генеральний секретар ФБУ створив експертну робочу групу для детального аналізу матчу. Пізніше федерація довічно заборонила Базилеву, Гущіну і Тимощуку вести будь-яку діяльність, пов'язану з баскетболом.