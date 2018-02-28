Голови МЗС Франції та Канади обговорили ситуацію в Україні

Глави зовнішньополітичних відомств Канади та Франції Христя Фріланд та Жан-Ів Ле Дріан обговорили ситуацію в Україні, повідомляє Укрінформ.

«Міністри обговорили ситуацію у Венесуелі, Україні та на Корейському півострові», - поінформували у міністерстві закордонних справ Канади.

Окрім цього, як зазначили в МЗС, Канада підтвердила свою відданість збереженню пріоритетності у G7 тем прав людини та гендерної рівності.

Двоє міністрів обговорили важливість посилення міжнародного порядку, заснованого на правилах і співпраці з метою встановлення миру у світі та боротьби зі змінами клімату.

Фріланд також висловила бажання тісніше співпрацювати із Францією у різноманітних багатосторонніх форматах.