Гостинний двір у Києві повернули у власність держави, - Луценко

Київський апеляційний господарський суд ухвалив рішення про повернення у власність держави будівлі Гостинного двору. Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Київський апеляційний господарський суд підтримав принципову позицію прокуратури Києва та повернув державі будівлю Гостинного двору, що розташована на Контрактовій площі у Києві», - йдеться у повідомленні.

Він зауважив, що після тривалих судових процесів 28 лютого Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким розірвав договір оренди та зобов'язав приватну структуру повернути державі будівлю Гостинного двору.

Луценко нагадав, що з 1994 року будівля Гостинного двору площею 9433 кв.м. перебувала в оренді приватної структури - ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація». За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.

Проте, наголосив генпрокурор, неодноразово встановлювались факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам'ятки архітектури Гостинний двір.

З огляду на це Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву звернулось до Господарського суду Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак судом першої інстанції було відмовлено в задоволені позову. Тоді прокуратура міста Києва з власної ініціативи вступила у розгляд цієї справи та внесла апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, і сьогодні постановою Київського апеляційного господарського суду її задоволено в повному обсязі, повідомили у відомстві.

Як відомо, торговельний комплекс Гостинний двір на Контрактовій площі у Києві збудований у 1809 році.

ъ