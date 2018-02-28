Гройсман розказав, коли розпочнеться системне зниження цін на газ

Протягом декількох років в Україні розпочнеться системне зниження цін на газ. Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Протягом декількох років ми вийдемо на повне забезпечення власним газом і розпочнемо системне зниження цін на газ. Ми збільшили власний видобуток газу минулого року і будемо це робити й надалі у 2018, 2019 та 2020 роках", - наголосив він.

Нагадаємо, "Нафтогаз" зменшив березневі ціни на газ для промспоживачів.