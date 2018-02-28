Храм Гробу Господнього відновив роботу в середу, 28 лютого, після триденного закриття на знак протесту проти податкових вимог з боку мерії Єрусалиму. А також запланованої ізраїльським урядом реформи про право користування землею. Про це повідомляє DW.

Як зазначається, в заяві про відновлення роботи храму була висловлена подяка прем'єр-міністрові Біньяміну Нетаньяху за готовність до діалогу.

Уряд "заморозив" податкові вимоги на час переговорів, а також відправив на додаткову перевірку законопроект про право на землю, який, крім іншого, дозволяє державі конфіскувати земельні ділянки, що належать церкві.

У раніше оприлюдненому листі церковних ієрархів законопроект названо "дискримінаційним і расистським". Церква також протестує проти запровадження муніципального мита, яке, на її думку, порушує статус-кво.

Міська адміністрація Єрусалиму на своє виправдання заявляє, що мито запроваджене не щодо храмів, а щодо таких об'єктів, як готелі і зали для прийомів, що знаходяться в церковній власності.

Мер Єрусалиму Нір Баркат вважає, що керівництво храму має виплатити додатково близько 152 мільйонів євро податкових відрахувань.

Нагадаємо, Храм Гробу Господнього закрився 25 лютого. Він знаходиться в управлінні представників грецької православної, католицької і вірменської апостольської церков.