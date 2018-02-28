Кабмін схвалив зміни системи торговельного захисту

Сьогодні, 28 лютого, на засіданні Кабміну було схвалено пакет з трьох законопроектів, якими модернізується система торговельного захисту. Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

Серед схвалених змін: запровадження двоетапного проведення розслідувань та чітке дотримання строків їхнього проведення, розмежування та уточнення повноважень і функцій компетентних органів, врегулювання участі бізнесу в розслідуваннях та запровадження механізму внесення імпортером фінансової гарантії у вигляді грошової застави (для сплати особливих видів мит).

Як наголошують в міністерстві, чинні закони, які регулюють цю сферу, були прийняті ще у 1998 році. З того часу відбулися значні зміни у міжнародній торгівлі та практиці проведення торговельних розслідувань. Саме тому, зазначає заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговий представник України Наталія Микольська, чинне законодавство не відповідає вимогам СОТ та сучасній міжнародній практиці, обмежує можливості захисту української промисловості, не містить чіткого розділення повноважень між компетентними органами, має недосконалий механізм проведення торговельних розслідувань та застосування заходів, а також містить термінологічні неточності.