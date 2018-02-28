Кабмін створив міжвідомчу комісію із захисту бізнесу, яку очолить Гройсман

Кабінет Міністрів затвердив постанову про створення міжвідомчої комісії із захисту бізнесу, яку очолить прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комісія складатиметься з абсолютної більшості бізнес-асоціацій і правозахисників, там не буде силовиків", - пояснив міністр юстиції Павло Петренко, представляючи постанову на засіданні Кабінету Міністрів у середу.

Комісія, зокрема, контролюватиме виконання норм закону "маски-шоу - стоп!", який парламент ухвалив у 2017 році. Вона розглядатиме справи про порушення прав бізнесу, зокрема щодо обшуків, зазначив міністр юстиції.

П.Петренко також наголосив, що комісія працюватиме в публічному режимі, і її робота передбачає системну відповідь уряду щодо змін законодавства або кадрових рішень.

У постанові також містяться рекомендації, обов'язкові до виконання правоохоронними органами.

В.Гройсман запропонував провести перше засідання комісії у березні щодо ситуації з тиском на бізнес із боку силових органів. Він також додав, що до комісії увійшли бізнес-омбудсмен, Спілка українських підприємців, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торговельна палата, представники профспілок, Федерація роботодавців.