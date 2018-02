КНДР надсилала до Сирії обладнання для виробництва хімзброї

Північна Корея надіслала до Сирії обладнання, яке може використовуватися у виробництві хімічної зброї. Про це повідомляють The New York Times та The Wall Street Journal, посилаючись на звіт групи експертів ООН, передає "ЄП".

У звіті, який поки не був оприлюднений офіційно, повідомляється, що поставки з Північної Кореї включали кислотостійкі плитки, клапани та труби з нержавіючої сталі.

Північнокорейські ракетобудівники також були помічені під час роботи на відомих в Сирії об’єктах, де займаються хімічною зброєю та ракетними установками.

За даними експертів, китайська торговельна фірма, яка працювала від імені Пхеньяну, здійснила п'ять перевезень у кінці 2016 року та на початку 2017 року. Загалом було привезено близько 50 тонн обладнання.

Також повідомляється що Сирійський науково-дослідний центр (SSRC), урядове агентство із розробки різних видів зброї, заплатило Північній Кореї через низку закордонних компаній.

Одна з цих фірм працює, підконтрольна SSRC, за інформацією Казначейства США раніше була використана для придбання ракетних форсунок та запасних частин для програми ракетної сирійської програми SCUD.

За даними експертів, можливі компоненти хімічної зброї були частиною щонайменше 40 раніше незареєстрованих поставок Північної Кореї в Сирію у період між 2012 і 2017 роками.

Ці поставки включила заборонені для експорту запчастини і матеріали для балістичних ракет, які можуть використовуватися як у військових, так і в цивільних цілях.

Експерти зазначили, що наведені у звіті докази не дають остаточного підтвердження того, що на сьогодні існує постійна співпраця між Північною Кореєю та Сирією щодо хімічної зброї. Але вони заявили, що документ дають найбільш детальний опис зусиль Пхеньяна та Дамаска, спрямованих на обхід санкцій.

Як повідомлялося, нещодавно у Східній Гуті близько 18 людей потрапили до лікарні з симптомами отруєння хлором. Одна дитина загинула.