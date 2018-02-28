Конституційний суд скасував закон Ківалова-Колесніченка

Конституційний суд України визнав неконституційним і таким, що втратив чинність, закон №9073 "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року, відомий як "закон Ківалова-Колесніченка". Про це повідомляє прес-служба КСУ.

"Конституційний Суд України вирішив визнати таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), закон України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року № 5029–VI зі змінами. Закон України "Про засади державної мовної політики" від 3 липня 2012 року № 5029–VI зі змінами, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом України цього рішення. Рішення Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - йдеться в повідомленні.

У мотивувальній частині рішення суд зазначив, що процедура розгляду та ухвалення закону відбулася за умовах відсутності підготовленого до другого читання проекту закону у вигляді порівняльної таблиці, а також висновку комітету щодо нього під час його розгляду та ухвалення. Крім того, включення проекту закону №9073 до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України відбулося без зазначення його повної назви, реєстраційного номера, редакції та ініціаторів внесення.

Також не відбулося обговорення проекту закону в другому читанні, народних депутатів України було позбавлено права на розгляд Верховною Радою поданих ними поправок та пропозицій до проекту закону, а деякі нардепи під час ухвалення проекту закону не перебували в залі голосувань і не могли голосувати особисто.

Серед інших порушень - блокування нардепами виступаючих, фізичне перешкоджання голосуванню під час ухвалення проекту закону, голосування одних народних депутатів України картками інших тощо.

На думку Конституційного суду, сукупність наведених обставин вказує на те, що Верховна Рада України порушила процедуру розгляду та ухвалення проекту закону №9073, визначену положеннями ч. 3 ст. 84, ч. 1 ст. 93 Конституції України, що також ставить під сумнів дотримання вимог, передбачених ст. 91 Конституції України.

Конституційний Суд України дійшов висновку, що порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення проекту закону № 9073 під час його прийняття в цілому на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України 3 липня 2012 року мали системний характер та істотно вплинули на остаточний результат прийняття закону. Викладене є підставою для визнання закону неконституційним згідно з ч. 1 ст. 152 Конституції України.

Закон "Про засади державної мовної політики", який внесли народні депутати Вадим Колесниченко та Сергій Ківалов, був ухвалений, підписаний та набув чинності у 2012 році. У лютому 2014 року Верховна Рада скасувала цей закон, однак в. о. президента Олександр Турчинов відмовився підписувати це рішення.

Відтак закон досі чинний. Закон передбачає можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність національних меншин перевищує 10%.

У лютому 2015 році Конституційний суд України відкрив провадження за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України закону "Про засади державної мовної політики".