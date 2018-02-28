Конституційний суд визначився щодо "мовного закону"

Конституційний суд України сьогодні, 28 лютого, ухвалив рішення у справі щодо відповідності Конституції України закону "Про засади державної мовної політики", або так званого "мовного закону" Ківалова-Колісніченка. Про це повідомили в прес-службі КСУ.

"28 лютого на пленарному засіданні Великої палати Конституційного суду України було ухвалено рішення Конституційного суду України №2-р/2018 у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) закону України "Про засади державної мовної політики", - йдеться у повідомленні.

Суддею-доповідачем у справі був Ігор Сліденко.

"Конституційний суд під час засідання 28 лютого визнав неконституційним так званий мовний закон "Ківалова-Колесніченка", - розповів працівник Конституційного суду, передає "Укрінформ".

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив на своїй сторінці у Facebook, що закон визнано неконституційним і скасовано: "Сьогодні останнє засідання Конституційного суду за ініціативи і поданням народних депутатів-свободівців щодо визнання скандального закону Ківалова-Калєсніченка неконституційним. Доказова база стовідсоткова. Антиукраїнський закон визнано неконституційним і скасовано. Це наша спільна багаторічна перемога".