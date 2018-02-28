Київ затвердив "дорожню карту" виконання УА з ЄС

Верховна Рада України та Кабінет міністрів увалили "дорожню карту" виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Twitter у середу, 28 лютого.

"Уряд і парламент схвалили дорожню карту виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Повинні забезпечити повну синхронізацію застарілого і консервативного українського законодавства до європейського", - написав він.

Уряд і Парламент схвалили Дорожню карту виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Маємо забезпечити повну синхронізацію застастарілого і консервативного українського законодавства до європейського. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 28, 2018

"Дорожня карта" являє собою пакет з 57 законопроектів, які повинні бути розглянуті в парламенті протягом двох років, передає "Урядовий портал".

Зазначено, що документ покликаний активізувати євроінтеграційні процеси в Україні.

"Дорожню карту" представили глава уряду Володимир Гройсман і спікер парламенту Андрій Парубій.

"Перед нами стоять завдання необхідності законодавчих змін, які спрямовують і інтегрують нас в європейське суспільство. Ми налаштовані на взаємодію, за прийняття різнопланових законопроектів, які в тому числі впливають на якість життя громадян і розвиток економіки. Ми налаштовані на максимально швидку інтеграцію", - сказав глава уряду.

Маємо до 2019 року включно ухвалити 57 законопроектів для виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Вона дає можливість доступу на ринок ємністю 500 млн споживачів. Частина документів вже готові до обговорення в комітетах та сесійній залі, інші потребують опрацювання. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 28, 2018

За словами Парубія, 20 законопроектів вже повністю готові до розгляду і ухваленню. Спікер наголосив, що парламент повинен щотижня розглядати мінімум по 2-3 законопроекти в сфері євроінтеграції.

Всі законодавчі ініціативи повинні бути схвалені до 2019 року включно.