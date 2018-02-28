Ледь не кожного дня у розслідуванні Мюллера щодо Манафорта випливають нові імена, - Гербст

Ледь не кожного дня у розслідуванні Мюллера щодо діяльності Манафорта випливають усе нові імена, заявив в ексклюзивному коментарі "Дню" Джон Гербст, голова Євразійського центру Діну Патричіу в Атлантичній раді США, екс-посол США в Україні.

“Зокрема документи вилучені міністерством юстиції США та е-мейли, отримані виданням Financial Times та інтерв’ю з людьми причетними до розслідування вказують на залучення Романо Проді, який обіймав посаду президента Європейської комісії, а також європейських політиків як-от колишнього канцлера Австрії Алфреда Гузенбауера та президента Польщі (1995—2005 рр.) Александра Квасьнєвського”, - заявив Джон Гербст.

Він також підкреслив, що повідомлення про зв’язки Манафорта з Дерипаскою наближають виборчу кампанію Трампа до Кремля.

Він також зазначив, що можливі свідчення Гейтсу проти Манафорта збільшать юридичну вразливість Манафорта.

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