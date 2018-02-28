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Майстер з Черкащини виготовив міні-копію козацької церкви у Холодному Яру

28 лютого, 2018 - 18:07
Фото: cossackland.org.ua

Копію першої в Україні козацької церкви Петра Калнишевського, що в Холодному Яру на Черкащині, виготовив з липових і соснових "мікродощечок" мешканець міста Шпола Олексій Пірогов. Висота копії у районі центрального купола церкви – всього 65 сантиметрів, передає газета "Козацький край".

Виготовляти макети справжніх будівель майстер навчився, спочатку щоб просто радувати дітей і зайняти вільний час улюбленою справою. За освітою Олексій Пірогов – лікар, у його біографії було і 5 років на посаді голови Шполянської райдержадміністрації. Першими його макетами були копії церков у Шполі та на Хортиці у Запоріжжі.

Як відомо, храм Святого Праведного Петра Багатостраждального (Калнишевського) – православний храм у Холодному Яру, на хуторі Буда Чигиринського району Черкаської області, перший в Україні храм на честь канонізованого Церквою останнього кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського.

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