Мей відкинула проект угоди з Брюсселя щодо Brexit

Глава уряду Великої Британії Тереза Мей різко розкритикувала запропонований Єврокомісією проект угоди щодо Brexit, який передбачає, зокрема, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великої Британії зі складу блоку.

Прем'єр-міністр Тереза Мей відкинула пропозицію, яка передбачає що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після виходу Великої Британії зі складу блоку.

"Жоден прем'єр-міністр Великої Британії ніколи не погодиться на це", - заявила Мей під час виступу в парламенті.

За її словами, створення регулюючого та митного кордону між Північною Ірландією та рештою королівства загрожує збереженню загального спільного ринку Великої Британії та конституційній цілісності королівства.

Проект Єврокомісії, представлений у середу головним переговірником від ЄС щодо Brexit Мішелем Барньє, пропонує як одне із можливих рішень північноірландського питання, аби ця територія надалі "вважалася частиною митної території Союзу". Це б означало де-факто появу кордону між Північною Ірландією та рештою Великої Британії. Також в проекті угоди прописані позиції щодо прав та соціальних гарантій громадян і працівників з ЄС і Великої Британії після Brexit і функціонування законодавчої системи, положення про захист персональних даних і виконання фінансових зобов'язань ВеликоЇ Британії перед Брюсселем.

Нагадаємо, вихід Великої Британії зі складу ЄС, згідно із планами уряду в Лондоні, має відбутися наприкінці березня 2019-го року. Раніше в Лондоні заявили, що після виходу країни зі складу ЄС для імплементації відповідних рішень необхідно близько двох років перехідного періоду. Раніше в Брюсселі заявляли про те, що він має завершитися до кінця 2020 року.