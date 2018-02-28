"Нас почули": В університеті Богомольця припинили страйк

Студенти та викладачі, які входять до страйкового комітету, заявили про припинення страйку в Національному медуніверситеті. Відповідне відеозвернення розміщено на сайті НМУ ім. Богомольця у середу, 28 лютого.

"Ми припиняємо страйк. Нас почули. Вчора Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров'я одноголосно підтримав усі наші вимоги. Ми впевнені - перемога буде за НМУ", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, страйк в НМУ ім. Богомольця був оголошений представниками Студентського парламенту НМУ ім. Богомольця, ГО "Студентська довіра", студентського профкому та студентського активу, а також деканами, проректорами, профспілкою університету після того, як МОЗ відсторонив від виконання обов'язків ректора вишу Катерину Амосову на час перевірки ситуації зі зривом ліцензійного іспиту "Крок-1" для студентів-стоматологів 3 курсу. Водночас частина студентів вишу висловила незгоду з цією позицією та вимагала поновити навчальний процес.

У вівторок, 27 лютого, Комітет ВР з питань охорони здоров'я підтримав пропозицію звернутися до Володимира Гройсмана з проханням узяти під особистий контроль ситуацію з Національним медичним університетом ім. Богомольця.