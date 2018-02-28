Насалик підписав наказ про призначення наглядової ради нового оператора ГТС

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України призначило наглядову раду ПАТ "Магістральні газопроводи України". Про це повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик підписав наказ про призначення наглядової ради МГУ. Так, незалежними директорами Наглядової ради ПАТ "МГУ" стали Карина Лучинкіна, яка працювала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабріс Нуайлан, який працював у Міністерстві енергетики Франції, Ян Чадам, який був головою правління словацького оператора газотранспортної системи Gaz-System та Вольтер Больтц, який працював в австрійському регуляторному органі E-Control. Представниками держави в Наглядовій раді є Костянтин Мар’євич та Адомас Аудіцкас.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив термін прийому пропозицій від потенційних партнерів зі спільного управління української газотранспортною системою (ГТС) до 1 березня 2018 року.