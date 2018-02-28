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Найближчим часом відбудеться реорганізація управління підрозділами ЗС на Донбасі, - Порошенко

28 лютого, 2018 - 16:22
Фото АПУ

Найближчим часом президент України Петро Порошенко проведе реорганізацію управління підрозділів Збройних сил на сході держави. Про це глава держави повідомив на прес-конференції у середу, 28 лютого.

"Дуже важливо прийняття закону про відновлення державного суверенітету на окупованій частині Донбасу, цей закон набув зараз чинності, найближчим часом, згідно з його вимогами я проведу реорганізацію управління підрозділів Збройних сил на сході", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна Рада України планує дозволити звільняти з військової служби осіб, які відсутні за місцем несення військової служби понад два місяці. Народні депутати 247 голосами підтримали у першому читанні відповідний законопроект.

Джерело: День

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