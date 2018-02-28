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Німецькі мусульмани наполягають на необхідності імамів у Бундесвері

28 лютого, 2018 - 16:54
Фото: iqna.ir

Центральна рада мусульман Німеччини закликала запровадити у Бундесвері посаду військових імамів, повідомляє DW.

"Це ганьба, що після стількох спроб і зусиль протягом майже шести років ми в Німеччині не змогли запровадити навіть таку необхідну річ, як мусульманський військовий імам", - заявив у вівторок, 27 лютого, німецькій газеті Neue Osnabrücker Zeitung голова Центральної ради Айман Мацюек (Aiman Mazyek). Він також зазначив, що Бундесвер є "віддзеркаленням нашого суспільства, а тому такий крок (поява військових імамів. - Ред.) був би сильним сигналом з точки зору інтеграційної політики" в Німеччині.

Газета також відзначає, що декілька років тому міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що необхідність імамів в армії й можливість запровадження такої посади буде вивчена. Утім, досі жодних висновків представлено не було.

В свою чергу уповноважений Бундестагу з питань збройних сил Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) у своїй нещодавно опублікованій щорічній доповіді повідомив про те, що через шість років міркувань нарешті настає розуміння необхідності запровадження військових імамів у Бундесвері.

За статистикою в 2017 році в Німеччині мешкали близько 5 мільйонів мусульман. Це складає близько 6,1 відсотка населення ФРН. Зараз у Бундесвері в різних місцях нараховується близько 1500 мусульманських солдатів.

Джерело: Deutsche-Welle

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