Поляк хотів вивезти з України у Польщу військовий антикваріат

Співробітники Державної податкової адміністрації Польщі виявили у польсько-українському пункті пропуску в Корчовій Підкарпатського воєводства багнет, флягу, кухоль, каністру, ідентифікаційні жетони військовослужбовців та ґудзики, що становлять історичну цінність, повідомило Польське радіо.

Як повідомили у вівторок, 27 лютого, у Палаті податкової адміністрації у Ряшеві, предмети знайдено під час звичайної перевірки автобуса сполученням Чернівці-Вроцлав, який їхав з України до Польщі.

Перевіряючи багаж, службовці виявили незвичайні предмети, що мають ознаки історичної цінності. Це були жетони військовослужбовців, багнет, фляга, кухоль, каністра, а також ґудзики, - поінформували у Державній податковій адміністрації.

Військові предмети перевозив поляк, який пояснив, що частину з них він придбав на ярмарку у Львові, а інші на аукціоні в Інтернеті.

33-річний чоловік сказав, що він не знав, що під час перетину кордону потрібно повідомити про транспортування предметів, що мають історичну цінність, а також пройти відповідні формальності.

Виявлені під час контролю військові предмети затримано. Експерти мають встановити їхню історичну цінність.

Цьогоріч це чергова спроба незаконного перевезення через польсько-український кордон предметів, що мають історичну цінність. У січні 2018 року службовці Державної податкової адиміністрації з Корчової двічі затримували подібні антикварні предмети.

У податковій адміністрації також повідомляють, що для їхнього перевезення до Польщі додаткові документи не потрібні. Однак, слід пам’ятати, що якщо перевезення здійснюється з держав з-за меж Європейського Союзу, то такий предмет потрібно задекларувати.