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Григорій Сковорода, український просвітитель-гуманіст, філософ, поет, педагог

Порошенка не влаштовують темпи покращення життя українців

28 лютого, 2018 - 16:55
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Президент України Петро Порошенко заявив, його не влаштовують темпи покращення життя українців. Про це він сказав у середу, 28 лютого, під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018".

"Від багатьох інших реформ більшість українців, на жаль, поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеною війною, економічною агресією, тільки-но починає відновлюється", - заявив він.

"Темпи надто повільні і мене, як президента, не влаштовують", - наголосив Порошенко.

Джерело: День

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