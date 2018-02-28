Порошенка не влаштовують темпи покращення життя українців

Президент України Петро Порошенко заявив, його не влаштовують темпи покращення життя українців. Про це він сказав у середу, 28 лютого, під час прес-конференції на тему "Виклики - 2018".

"Від багатьох інших реформ більшість українців, на жаль, поки що не відчувають позитивного ефекту, бо життя українців значно не покращилося. Рівень життя, особливо підкошеною війною, економічною агресією, тільки-но починає відновлюється", - заявив він.

"Темпи надто повільні і мене, як президента, не влаштовують", - наголосив Порошенко.