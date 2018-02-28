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Порошенко: Ми готові прийняти кораблі з окупованого Криму тільки разом з Кримом

28 лютого, 2018 - 18:34
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

"Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. Але мова йде не про причину – є чи немає там ремонту, комплектації або будь-чого іншого. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом", - відповів Президент України Петро Порошенко на запитання журналістів щодо пропозиції президента Росії передати українські кораблі, які находяться в окупованому Росією Криму, передає АПУ.

Глава держави впевнений, що це одностайна позиція української влади і суспільства. "Для того, щоб це прискорити, ми будемо задіювати всі інструменти, які маємо у власному розпорядженні – і дипломатичні, і санкційні, і судові", - зауважив він.

Президент нагадав, що ініційовано декілька судових процесів, в тому числі в Міжнародному суді ООН, щодо відповідальності РФ за фінансування тероризму і щодо расової дискримінації по відношенню до українців у Криму, до кримських татар.

"Ми будемо робити все можливе, щоб повернути Крим", - запевнив Порошенко.

Нагадаємо, також сьогодні Порошенко заявив, що він є єдиним Президентом, статки якого під час перебування на посаді не зросли, а зменшилися, і загалом нинішнє його життя "не цукор".

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