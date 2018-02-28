Порошенко планує звернутися до Ради щодо змін до виборчого законодавства

Петро Порошенко заявив про те, що має намір звернутися до парламенту з проханням різко підвищити відповідальність за фальсифікацію виборів на дільницях. Про це президент України заявив у ході прес-конференції "Виклики-2018", передає "112 Україна".

Президент заявив, що займатиметься змінами до виборчого законодавства.

"Я впевнений в тому, що ми маємо різко підвищити відповідальність за скупку голосів, і буду просити парламент це зробити – підвищити прозорість виборчого процесу, підвищити відповідальність за фальсифікацію виборів на дільницях. Наголошую, що це вважаю першочерговим завданням", - сказав президент.

Відзначимо, що наступні чергові вибори президента мають відбутися 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, що в 2014 році Петро Порошенко переміг на виборах у всіх областях, а також у закордонному окрузі. Інаугурація нового президента відбулася 7 червня 2014 року.

Зазначимо, на своїй нещодавній прес-конференції глава держави, відповідаючи на запитання журналіста щодо планів брати участь у наступній президентській кампанії 2019 року, сказав наступне: "Щодо висунення на другий термін, ще майже два роки президентських повноважень, і треба багато зробити. Я сказав, що я про це, про стратегію розвитку країни на наступні роки, представлю суспільству в своїй доповіді до ВР у вересні. Що стосується другого терміну, відповідно до Конституції України кожен громадянин України, щоправда, з певними обмеженнями, ті, кому вже є 35 років, мені вже є 35 років, мають право балотуватися в президенти. Я думаю, що у нас на сьогоднішній день поки рано говорити про склад потенційних президентських кандидатів. Що стосується мого оточення, я підтверджую, що в оточенні ведуться розмови про конституційні зміни, тому що моє оточення - це 45 млн українців.