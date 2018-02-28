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Порошенко призначив двох суддів у КСУ

28 лютого, 2018 - 08:58
Фото "Дня"

Президент Петро Порошенко призначив двох суддів до Конституційного суду України - Сергія Головатого та Василя Лемака. Про це йдеться у президентських указах №№45, 46 від 27 лютого.

"Призначити Головатого Сергія Петровича суддею Конституційного суду України", - йдеться в указі №45.

В іншому указі, №46, йдеться: "Призначити Лемака Василя Васильовича суддею Конституційного суду України".

Сергій Головатий - засновник Української правничої фундації, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Був обраний народним депутатом України у шести скликаннях Верховної Ради України (1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2007 рр..). З весни 2015 року - член Конституційної комісії. 2 лютого 2016 року був призначений заступником члена Венеційської комісії.

Василь Лемак - член-кореспондент Національної академії правових наук України. З 2012 року по серпень 2013 року виконував обов’язки першого проректора Ужгородського національного університету. У складі робочої групи Ради з питань судової реформи України був розробником проекту закону "Про Конституційний суд України" (2016). Перебував у складі Національної конституційної ради, створеної Президентом України. Вчений секретар Західного регіонального центру НАПрН України (2017).

Нагадаємо, 21 лютого 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду України головою КСУ обрано Станіслава Шевчука. Він був призначений суддею Конституційного суду України 13 березня 2014 року.

Джерело: День

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