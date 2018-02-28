Порошенко стверджує, що за час президентства його статки зменшилися

Петро Порошенко заявив, що він є єдиним Президентом, статки якого під час перебування на посаді не зросли, а зменшилися, і загалом нинішнє його життя "не цукор".

Про це він сказав на прес-конференції у середу, 28 лютого, відповідаючи на запитання, як почувається багата людина на найвищій посаді у країні, де бідує багато людей, повідомляє Укрінформ.

"Коли я обирався Президентом, мої статки були набагато більшими, ніж це є зараз. Я єдиний президент, який має цю динаміку", - сказав Порошенко.

Він додав, що не хоче зараз обговорювати своє життя: "Повірте мені, воно не цукор".

Звертаючись до журналістки, яка поставила запитання, глава держави запросив її провести день з ним і самій усе побачити.

"Вважайте, що домовилися. Я впевнений, що ви зміните думку. Але ключова позиція - ми маємо змінити з вами країну", - зазначив Порошенко.

Президент заявив, що не носить рожевих окулярів і бачить усі проблеми країни. Водночас він закликав журналістів бути об'єктивними у висвітленні того, що відбувається в державі.

"В Україні у сім разів збільшено місцеві бюджети. Так, є проблема неефективного використання коштів на місцях. Але звідки ці кошти взялися - з повітря чи за рахунок детінізації? І в рази збільшився зведений бюджет держави - з повітря чи за рахунок того, що нарешті в Україні олігархи почали платити податки, яких вони раніше не платили? Тому що державні підприємства працювали на олігархів, а сьогодні вони починають працювати на державу, хоча темпи цих процесів мене не задовольняють", - наголосив глава держави.