Прес-конференція Януковича в Москві свідчить про його обізнаність у деталях судового процесу, - прокурор

Тема запланованої на 2 березня у Москві прес-конференції Віктора Януковича свідчить про його обізнаність деталями заочного судового процесу в суді Києва, повідомляє Укрінформ.

Таку думку у коментарі журналістам висловив у середу представник держобвинувачення у справі про держзраду колишнього президента Руслан Кравченко.

Зокрема, на запитання журналістів, що він думає про анонсований вихід Януковича до преси, прокурор відповів: "Це вкотре підтверджує, що обвинувачений Янукович обізнаний у деталях судового процесу".

За словами Кравченка, адвокати екс-президента вкотре не прибули на судове засідання без поважної причини, а їх відрядження до Москви для зустрічі з підзахисним не вписується у графік судових засідань, який складався на три місяці наперед.

Про те, що у Москві 2 березня відбудеться прес-конференція українського президента-втікача Віктора Януковича повідомило Hromadske.

«Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані, а також судовому процесі, ініційованому київською владою», — йдеться у повідомленні.