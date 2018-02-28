Президент Афганістану може визнати "Талібан" політичною силою

Афганський президент Ашраф Гані запропонував радикальному ісламістському рухові "Талібан" угоду про перемир'я, повідомляє Reuters.

У своїй промові в середу, 28 лютого, на початку конференції з питань миру, так званого другого "Кабульського процесу", він заявив також про можливість визнання озброєного угруповання як політичної сили в разі домовленості.

Крім того, Гані запропонував бойовикам, які не були присутні на зборах, афганські паспорти, штаб у Кабулі, звільнення в'язнів та скасування санкцій в обмін на припинення вогню. "Лідери та учасники "Талібану", рішення у ваших руках. Погодьтеся на мир, сядьмо за стіл переговорів та будуймо цю країну разом", - зазначив президент.

В обмін Гані чекає від "Талібану" офіційного визнання афганського уряду та конституції, що раніше ставало каменем спотикання в переговорах. Два дні тому "Талібан" заявив, що готовий до прямих переговорів із США задля пошуку "мирного рішення" після понад 16 років конфлікту.

Конференція в Кабулі зібрала представників 25 країн, які обговорюватимуть контртерористичні заходи, а також стратегію врегулювання конфлікту. У Вашингтоні поточну ситуацію в Афганістані вважають патовою.