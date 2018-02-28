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Президент України не має наміру брати участь у наступних парламентських виборах

28 лютого, 2018 - 17:11
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко заявив, що не має наміру брати участь у наступних парламентських виборах. Про це він заявив під час прес-конференції.

"Ще одна сенсаційна новина. Я точно не збираюся брати участь у парламентських виборах. Тому питання політичних союзів тощо – це питання надважливе, щоб координувати зусилля, зокрема в рамках чинної коаліції, зміцнити відносини уряду, коаліції, підтримку і підвищення ефективності роботи як Верховної Ради, так і коаліції. У мене є один союзник – український народ. І політичні партії, я їм вдячний і підтримую їх, але на сьогодні – це не мій порядок денний", - заявив Порошенко.

Президент додав, що візьме участь у президентських виборах в якості виборця, буде голосувати за місцем прописки. Про те, чи балотуватиметься на посаду президента, Порошенко повідомить з початком виборчої кампанії.

Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани брати участь у наступних парламентських виборах 2019 року.

Джерело: День

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