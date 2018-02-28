Президентська команда активно включилася в дискусії про дочасні вибори, - експерт

Виглядає так, що в дискусії про дочасні вибори (парламентські, а можливо, й президентські) активно включилася президентська команда, заявив кандидат політичних наук, політолог Михайло Басараб в ексклюзивному коментарі "Дню".

Хоча Петро Порошенко особисто в напівофіційних і неофіційних розмовах з політиками називає це інсинуаціями, але відомо, що тему дочасних виборів активно лобіюють люди, які вважаються людьми з найближчого оточення Президента, підкреслив експерт.

Він також зазначив, що напівофіційним лобістом дочасних парламентських і президентських виборів виступає Сергій Березенко.

Він також нагадав, що циркулює інформація про неофіційні зустрічі Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з приводу можливого перерозподілу повноважень, впливів по завершенні парламентських і президентських виборів. На його думку в цьому контексті дочасні вибори обговорюються як одна з технічних опцій.

"Я вважаю, що ці розмови виникли не на порожньому грунті. Раптом це зазвучало з новою силою і безпрецедентно активізувалося: ми бачимо сюжети в підсумкових новинах на телебаченні, у кулуарах про це говорять, про запитують в експертів і політиків", - додав Михайло Басараб.

Читайте більше в ексклюзивному матеріалі "Дня" "...З чим на вибори?"