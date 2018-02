Розвідка США знайшла докази втручання РФ у вибори, - ЗМІ

Американська розвідка має докази того, що підтримувані Росією агенти порушили роботу виборчих систем та вебсайтів у сімох штатах: Алясці, Аризоні, Каліфорнії, Іллінойсі, Техасі, Флориді та Вісконсіні. Це було зроблено ще до виборів 2016 року, проте спецслужби не повідомили про це керівництву штатів. Про це передає 27 лютого телеканал NBC News з посиланням на неназваних посадовців.

За даними мовника, президент Барак Обама в останні дні на посаді замовив звіт розвідки, який підсумував місяці роботи та дійшов висновку, що у сімох штатах російські агенти втрутилися в роботу виборчих систем чи баз даних. Утім, усі чиновники на федеральному чи регіональному рівні заперечують, що результати голосування були якимось чином змінені через російське втручання, зазначає NBC News. Міністерство національної безпеки та штати часто озвучували різні твердження щодо масштабу російського втручання на виборах 2016 року.

EXCLUSIVE: Russia compromised election systems in 7 states prior to 2016 vote, U.S. officials tell @NBCNews. https://t.co/sdguYYC6G0

— NBC News (@NBCNews) February 28, 2018