Рятувальники попередили українців, що погода ще погіршиться

Внаслідок впливу активних циклонів в окремих областях України 28 лютого - 1 березня очікуються сильний сніг, хуртовини, ожеледиця, сильний вітер, у Карпатах - лавинна небезпека. Про це повідомляє ДСНС із посиланням на УкрГідрометцентр.

"28 лютого на дорогах ожеледиця; у південній, східній частині та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с, вдень у Приазов'ї місцями 25 м/с; вночі в Сумській, Полтавській та Харківській областях, вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильний сніг, хуртовини", - йдеться у повідомленні.

1 березня у південних, східних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-27 м/с, хуртовини, у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях сильний, місцями дуже сильний сніг, сильні хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельної та морської галузі у більшості областей країни (крім західних).

Крім того, 28 лютого у горах Івано-Франківської області та на високогір'ї Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).