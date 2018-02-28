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Шотландія та Уельс хочуть зберегти автономію після виходу Британії з ЄС

28 лютого, 2018 - 11:18
Фото Reuters

Уряд Шотландії та Уельсу подадуть на розгляд своїх парламентів законопроекти, спрямовані на збереження регіональних повноважень, які повернуться до них після виходу Великої Британії з ЄС. Про це повідомляє Reuters, передає "ЄП".

Законопроекти повинні бути обговорені парламентами Уельсу та Шотландії в найближчі дні.

Кілька повноважень, які були передані регіональними урядами, такі як сільське господарство та рибальство, зараз управляються з Брюсселя, тому що вони знаходяться в рамках ЄС.

Але після Brexit ці повноваження повернуться Британії, і Шотландія та Уельс хочуть переконатися, що вони залишаються в межах повноважень регіональних парламентів, а не просто повертаються до британського уряду.

Поки що незрозуміло, яку юридичну вагу мають шотландський та валлійський законопроекти, але процес встановлення, чи є вони обов'язковими, може зайняти декілька тижнів або навіть місяців, тоді як британський уряд має обмежений час для підготовки до Brexit.

Британському уряду потрібно домовитися з Шотландією та Уельсом до літа, щоб ухвалити законопроект про вихід з ЄС у національному парламенті Великої Британії.

Як повідомлялося, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що парламент Шотландії не має наміру давати згоди на законопроект прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей про процедуру виходу з Євросоюзу.

Джерело: День

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