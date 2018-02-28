Сьогодні Єврокомісія та ООН обговорять гуманітарну кризу на Донбасі

Єврокомісія та Офіс ООН з координації гуманітарних питань проведуть спільну конференцію про гуманітарну ситуацію на сході України. Захід відбудеться 28 лютого у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".

Українську сторону на конференції представлятиме міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Від ЄС на заході головуватиме єврокомісар з гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації Крістос Стиліанідес.

Об’єднані Нації будуть представлені заступником генерального секретаря ООН Урсулою Мюллер.

За результатами конференції учасники зроблять заяву для преси.