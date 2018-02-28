Сьогодні Єврокомісія та ООН обговорять гуманітарну кризу на Донбасі

28 лютого, 2018 - 11:09
Єврокомісія та Офіс ООН з координації гуманітарних питань проведуть спільну конференцію про гуманітарну ситуацію на сході України. Захід відбудеться 28 лютого у Брюсселі, повідомляє "Укрінформ".
Українську сторону на конференції представлятиме міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.
Від ЄС на заході головуватиме єврокомісар з гуманітарної допомоги та реагування на кризові ситуації Крістос Стиліанідес.
Об’єднані Нації будуть представлені заступником генерального секретаря ООН Урсулою Мюллер.
За результатами конференції учасники зроблять заяву для преси.