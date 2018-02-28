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Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" $4,6 млрд

28 лютого, 2018 - 21:56
Фото з архіву "Дня"

Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги НАК "Нафтогаз України" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги для транзиту. За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації в сумі 4,63 млрд дол за недопостачання "Газпромом" узгоджених обсягів газу для транзиту. За результатами двох арбітражних процесів в Стокгольмі, "Газпром" має сплатити 2.56 млрд дол на користь "Нафтогазу". Арбітражний суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за нібито незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

У разі програшу "Нафтогазу", збитки у перерахунку на кожну українську родину могли скласти 146 тис. грн. Зважаючи на перемогу в арбітражі, сума в перерахунку на кожну сім'ю в Україні - плюс 5 тисяч гривень, підрахували в прес-службі НАК "Нафтогаз України". 

"Перемогли", - написав на сторінці у Facebook головний комерційний директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

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